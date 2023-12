Randonnée de Noël 1 place du 11 Novembre 1918 Chazemais, 17 décembre 2023, Chazemais.

Chazemais Allier

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 13:30:00

fin : 2023-12-17

L’Amicale Laïque et Le Grillon Chazemais sont ravis de vous inviter à une randonnée de Noël le dimanche 17 décembre. Venez profiter de l’air frais hivernal et de la beauté de la commune de Chazemais au cœur !.

EUR.

1 place du 11 Novembre 1918 Salle polyvalente

Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2023-12-13 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ