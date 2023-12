La Nuit de la lecture : Bibliothèque Humaniste 1 place Docteur Maurice Kubler Sélestat, 20 janvier 2024, Sélestat.

Mise à l’honneur du chef d’œuvre les « Métamorphoses » d’Ovide avec un atelier de BD pour les familles en compagnie de l’illustratrice et autrice Ariane Pinel et des séances de lecture par l’association « Lire et Faire Lire ».

La Bibliothèque Humaniste, fermée en janvier, ouvre exceptionnellement ses portes pour participer à la 8ème édition de la Nuit de la lecture placée sous le signe du corps. Pour s’inscrire dans cette thématique, c’est le chef d’oeuvre écrit pendant l’antiquité et dont la notoriété a traversé les siècles, les « Métamorphoses » d’Ovide qui est mis à l’honneur. Dans celui-ci, il est question de corps qui se transforment, Lycaon est changé en loup, Daphné en laurier, Midas a des oreilles d’âne qui lui poussent…

Pour présenter cet ouvrage, la Bibliothèque Humaniste convie plusieurs intervenants :

Ariane Pinel, illustratrice et autrice de bande-dessinée, mènera un atelier de bande-dessinée pour les familles à 17h et à 18h30. Durant la soirée, elle dédicacera sa BD : « Les Métamorphoses d’Ovide ». Atelier sur réservation

Des membres de l’association « Lire et Faire Lire » seront là pour partager, lire quelques-unes de ces métamorphoses à 17h30, 18h30 et 19h30.

Le public aura aussi l’occasion de découvrir, de très près, deux anciens (13e et 16e siècle) exemplaires des « Métamorphoses » d’Ovide, ou tout simplement de déambuler dans le musée, en accès libre de 17h à 21h.

