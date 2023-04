Je cuisine en famille 1 Place des Sorciers, 18 avril 2023, Gruchet-Saint-Siméon.

Venez cuisiner avec votre enfant ou petits enfants à la salle salle des fêtes de Gruchet Saint-Siméon !

Enfant à partir de 7 ans.

2023-04-18 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-18 17:00:00. .

1 Place des Sorciers Salle des Fêtes

Gruchet-Saint-Siméon 76810 Seine-Maritime Normandie



Come and cook with your child or grandchildren at the Salle des fêtes in Gruchet Saint-Siméon!

Children from 7 years old

¡Venga a cocinar con su hijo o sus nietos en la sala de fiestas de Gruchet Saint-Siméon!

Niños a partir de 7 años

Kochen Sie mit Ihrem Kind oder Enkelkind im Salle Salle des Fêtes in Gruchet Saint-Siméon!

Kind ab 7 Jahren

