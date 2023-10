Concert de Loup Uberto 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence, 16 décembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

A l’aide de téléphones mobiles, tamburelli, transistors radios court-circuités, chants médiévaux et populaires d’Italie du nord, cornemuse, orgue à bouche et bombarde vietnamienne, Loup Uberto vous invite à une performance incantatoire !.

2023-12-16 16:00:00 fin : 2023-12-16 . .

1 place des Rencontres Médiathèque La Passerelle

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Using cell phones, tamburelli, short-circuited radio transistors, medieval and folk songs from Northern Italy, bagpipes, mouth organ and Vietnamese bombard, Loup Uberto invites you to an incantatory performance!

Utilizando teléfonos móviles, tamburelli, transistores de radio cortocircuitados, canciones medievales y folclóricas del norte de Italia, gaitas, organillos y bombardas vietnamitas, Loup Uberto le invita a un espectáculo de encantamientos

Mithilfe von Mobiltelefonen, Tamburelli, kurzgeschlossenen Radiotransistoren, mittelalterlichen und norditalienischen Volksliedern, Dudelsack, Mundorgel und vietnamesischer Bombarde lädt Loup Uberto Sie zu einer beschwörenden Performance ein!

Mise à jour le 2023-10-13 par Valence Romans Tourisme