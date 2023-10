Café philo « Les intellectuels sont-ils sportifs ? » 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence, 5 décembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

On connaît peu de philosophe qui soient considérés comme sportif ou qui s’intéressent aux activités sportives. Il existe pourtant des théoriciens et des penseurs qui se penchent sur l’histoire et la place du sport dans les différentes civilisations..

2023-12-05 18:30:00 fin : 2023-12-05 . .

1 place des Rencontres Médiathèque La Passerelle

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Few philosophers are considered sportsmen or sportswomen, or are interested in sporting activities. There are, however, theorists and thinkers who examine the history and place of sport in different civilizations.

Son pocos los filósofos que se consideran deportistas o que se interesan por las actividades deportivas. Sin embargo, hay teóricos y pensadores que examinan la historia y el lugar del deporte en las distintas civilizaciones.

Es sind nur wenige Philosophen bekannt, die als Sportler gelten oder sich für sportliche Aktivitäten interessieren. Es gibt jedoch Theoretiker und Denker, die sich mit der Geschichte und dem Stellenwert des Sports in den verschiedenen Zivilisationen auseinandersetzen.

