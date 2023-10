Spectacle « Hercule le héros » 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence, 25 novembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Dans un univers décalé et poétique, deux comédiennes vous embarquent dans la vie du Héros. Le spectacle plonge le public au cœur d »une réécriture déjantée des Douze Travaux !.

1 place des Rencontres Médiathèque La Passerelle

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In a quirky, poetic universe, two actresses take you into the life of the Hero. The show plunges the audience into the heart of a zany retelling of the Twelve Labors!

En un universo extravagante y poético, dos actrices te adentran en la vida del Héroe. El espectáculo sumerge al público en el corazón de una alocada narración de los Doce Trabajos

In einem schrägen und poetischen Universum nehmen Sie zwei Schauspielerinnen mit auf eine Reise durch das Leben des Helden. Das Stück führt das Publikum mitten in eine verrückte Neufassung der Zwölf Arbeiten!

