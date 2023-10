Rencontre avec Gilles Marchand 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence, 16 novembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Rencontre avec un Lauréat du Prix Passerelle 2023 ! Nous nous retrouverons autour de son fameux soldat désaccordé qui a si bien su faire revivre, à un siècle de distance, un trésor… ce rêve d’amour aux multiples visages, qui aidait les poilus à tenir….

2023-11-16 18:00:00 fin : 2023-11-16 . .

1 place des Rencontres Médiathèque La Passerelle

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Meet the winner of the Prix Passerelle 2023! We’ll be meeting up with his famous « soldat désaccordé » (soldier out of tune), who has done such a good job of reviving a treasure from a century ago… that dream of love with its many faces, which helped the poilus to hold out…

¡Conozca al ganador del Prix Passerelle 2023! Nos reuniremos con su célebre « soldat désaccordé » (soldado desafinado), que tan buen trabajo ha hecho para dar vida, un siglo después, a un tesoro… ese sueño de amor con sus múltiples caras, que ayudó a los poilus a resistir…

Begegnung mit einem Preisträger des Prix Passerelle 2023! Wir werden uns um seinen berühmten verstimmten Soldaten versammeln, der es so gut verstanden hat, aus einem Jahrhundert Entfernung einen Schatz wieder aufleben zu lassen… diesen Traum von Liebe mit vielen Gesichtern, der den Poilus half, durchzuhalten…

Mise à jour le 2023-10-13 par Valence Romans Tourisme