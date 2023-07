Exposition : Superposition 1 Place des Rencontres Bourg-lès-Valence, 1 juillet 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Le groupe Cyanotype de la MJC Jean Moulin a exploré pendant une année la technique sous toutes ses coutures. A chaque étape, des éléments chimiques, physiques ou optiques modifient le résultat..

2023-07-01 fin : 2023-09-02 . .

1 Place des Rencontres Médiathèque La Passerelle

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Cyanotype group at MJC Jean Moulin spent a year exploring the technique from every angle. At each stage, chemical, physical or optical elements modify the result.

El grupo de cianotipia del MJC Jean Moulin pasó un año explorando la técnica desde todos los ángulos. En cada etapa, elementos químicos, físicos u ópticos modifican el resultado.

Die Cyanotypie-Gruppe des MJC Jean Moulin hat die Technik ein Jahr lang in all ihren Facetten erforscht. Bei jedem Schritt verändern chemische, physikalische oder optische Elemente das Ergebnis.

Mise à jour le 2023-07-01 par Valence Romans Tourisme