17ème fête de la Marionnette 1 place des maronniers Néons-sur-Creuse, 11 août 2023, Néons-sur-Creuse.

Néons-sur-Creuse,Indre

Venez découvrir au cœur du village de Néons-sur-Creuse, l’art de la Marionnette, dans un univers ludique, pour les petits et les grands.

C’est un festival dédié à l’art de la marionnette. Il permet à un large public de découvrir différents spectacles de compagnies professionnelles.. Familles

Dimanche 2023-08-11 11:00:00 fin : 2023-08-13

1 place des maronniers

Néons-sur-Creuse 36220 Indre Centre-Val de Loire



Come and discover in the heart of the village of Néons-sur-Creuse, the art of puppetry, in a playful universe, for young and old.

It is a festival dedicated to the art of puppetry. It allows a large audience to discover different shows of professional companies.

Venga a descubrir el arte de los títeres en el corazón del pueblo de Néons-sur-Creuse, en un universo lúdico para grandes y pequeños.

Es un festival dedicado al arte de la marioneta. Se trata de un festival dedicado al arte de la marioneta, que ofrece a un amplio público la posibilidad de descubrir diversos espectáculos presentados por compañías profesionales.

Entdecken Sie im Herzen des Dorfes Néons-sur-Creuse die Kunst der Marionette in einem spielerischen Universum für Groß und Klein.

Es ist ein Festival, das der Kunst der Marionette gewidmet ist. Es ermöglicht einem breiten Publikum, verschiedene Aufführungen von professionellen Kompanien zu entdecken.

