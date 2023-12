Nuit de la lecture 1, place des jardins Airvault, 20 janvier 2024, Airvault.

Airvault Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20

fin : 2024-01-20

Deux ateliers de réflexologie pour petits et grands avec Valérie en matinée, ainsi que des lectures à voix haute et univers sonore avec Philippe Bossard sont au programme de cette nuit de la lecture. De 10 h à 11 h, un atelier parent-enfant de 0 à 6 ans est proposé, une séance d’initiation tout en douceur, au massage à la relaxation. De 11 h 30 à 12 h 30, initiation à la réflexologie, Valérie vous proposera une introduction à la réflexologie par des exemples concerts d’automassages. Public ado/adulte. « En corps », lectures à voix haute et univers sonore avec Sylvie Le Mercier et Philippe Bossard à 16 h. Sur inscription pour les ateliers en matinée et réservation conseillée pour l’après-midi..

1, place des jardins

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



