Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 16:00:00

fin : 2024-01-20 16:45:00 A 16h, lectures à voix haute et univers sonore par Sylvie Le Mercier et Philippe Bossard. Extraits de romans ou poèmes sur le thème du corps vous seront proposés. Nous clôturerons cette journée de la lecture par un moment convivial autour de grignotes partagées. Animation tout public, gratuite.

Réservation conseillée au 05 49 63 27 41 ou mediatheque@cc-avt.fr..

1, place des jardins

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

