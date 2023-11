Ciné-Gouter Noël 1, place des jardins Airvault, 20 décembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

La médiathèque vous propose un ciné-goûter pour les enfants à partir de 3 ans. Des courts-métrage pour attendre Noël en douceur.

Durée: 53 minutes.

Accès gratuit, réservation conseillée..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 17:30:00. EUR.

1, place des jardins

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The mediatheque offers a ciné-goûter for children aged 3 and over. A selection of short films to help them look forward to Christmas.

Running time: 53 minutes.

Free admission, booking recommended.

La biblioteca multimedia ofrece una merienda de cine para niños a partir de 3 años. Una selección de cortometrajes para ayudarles a esperar la Navidad.

Duración: 53 minutos.

Entrada gratuita, se recomienda reservar.

Die Mediathek bietet eine Filmvorführung mit Snacks für Kinder ab 3 Jahren an. Kurzfilme, die das Warten auf Weihnachten versüßen.

Dauer: 53 Minuten.

Eintritt frei, Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Gâtine