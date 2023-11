Concert de Noël 1, place des jardins Airvault, 15 décembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

La compagnie Bassoukou Swing vous propose « Christmas Songs », concert de Noël pour jeunes oreilles.

Venez danser et swinguer au son du ukulélé et de la contrebasse dans une ambiance festive.

Accès gratuit, réservation conseillée..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 19:15:00. EUR.

1, place des jardins

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Bassoukou Swing company presents « Christmas Songs », a Christmas concert for young ears.

Come and dance and swing to the sound of the ukulele and double bass in a festive atmosphere.

Free admission, booking recommended.

La compañía Bassoukou Swing presenta « Canciones de Navidad », un concierto navideño para oídos jóvenes.

Ven a bailar y a bailar swing al son del ukelele y el contrabajo en un ambiente festivo.

Entrada gratuita, se recomienda reservar.

Die Bassoukou Swing Company präsentiert Ihnen « Christmas Songs », ein Weihnachtskonzert für junge Ohren.

Tanzen und swingen Sie zum Klang der Ukulele und des Kontrabasses in einer festlichen Atmosphäre.

Freier Zugang, Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Gâtine