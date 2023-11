Concert de Noël 1, place des jardins Airvault, 30 novembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Bassoukou Swing vous présente Christmas Songs, concert de Noël pour petites et jeunes oreilles.

Rendez-vous à 18h30 à la médiathèque Airvaudais Val du Thouet pour danser et swinguer au son du ukulélé et de la contrebasse.

Accès gratuit, réservation conseillée au 05 49 63 27 41 ou mediatheque@cc-avt.fr..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 19:30:00. EUR.

1, place des jardins

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Bassoukou Swing presents Christmas Songs, a Christmas concert for young and old.

Join us at 6.30pm at the Airvaudais Val du Thouet multimedia library to dance and swing to the sound of ukulele and double bass.

Free admission, reservations recommended on 05 49 63 27 41 or mediatheque@cc-avt.fr.

Bassoukou Swing presenta Christmas Songs, un concierto navideño para grandes y pequeños.

Únase a nosotros a las 18.30 h en la biblioteca multimedia Airvaudais Val du Thouet para bailar y bailar swing al son del ukelele y el contrabajo.

Entrada gratuita, se recomienda reservar en el 05 49 63 27 41 o en mediatheque@cc-avt.fr.

Bassoukou Swing präsentiert Ihnen Christmas Songs, ein Weihnachtskonzert für kleine und junge Ohren.

Wir treffen uns um 18:30 Uhr in der Mediathek Airvaudais Val du Thouet, um zu den Klängen von Ukulele und Kontrabass zu tanzen und zu swingen.

Eintritt frei, Reservierung empfohlen unter 05 49 63 27 41 oder mediatheque@cc-avt.fr.

Mise à jour le 2023-11-26 par OT Gâtine