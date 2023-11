Atelier Bricoles de Noël 1, place des jardins Airvault, 9 décembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Petits ou grands, venez créer vos décorations de Noël lors de cet atelier.

Dans un esprit convivial, les bibliothécaires pourront vous accompagner dans vos créations.

Atelier gratuit, proposé en accès libre de 13h30 à 16h30..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 16:30:00. EUR.

1, place des jardins

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Young and old alike, come and create your own Christmas decorations at this workshop.

In a friendly atmosphere, the librarians will help you with your creations.

This free workshop is open to all from 1:30 to 4:30 pm.

Ven a crear tus propios adornos navideños en este taller.

Los bibliotecarios estarán a tu disposición para ayudarte con tus creaciones.

El taller es gratuito y está abierto al público de 13.30 a 16.30 h.

Ob Groß oder Klein, in diesem Workshop können Sie Ihre eigene Weihnachtsdekoration herstellen.

In einer geselligen Atmosphäre können die Bibliothekarinnen Sie bei Ihren Kreationen begleiten.

Der Workshop ist kostenlos und von 13:30 bis 16:30 Uhr frei zugänglich.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Gâtine