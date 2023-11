Heure du Conte 1, place des jardins Airvault, 2 décembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Lectures et atelier créatif vous attendent pour cette heure du conte de Noël.

Pour les enfants de 2 à 10 ans, accompagnés d’un adulte.

Accès gratuit, sur inscription au 05 49 63 27 41 ou mediathèque@cc-avt.fr..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 11:30:00. EUR.

1, place des jardins

79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Readings and a creative workshop await you for this Christmas story time.

For children aged 2 to 10, accompanied by an adult.

Free admission, with registration on 05 49 63 27 41 or mediathèque@cc-avt.fr.

Lecturas y un taller creativo le esperan en esta sesión de cuentos de Navidad.

Para niños de 2 a 10 años, acompañados de un adulto.

Entrada gratuita, previa inscripción en el 05 49 63 27 41 o en mediathèque@cc-avt.fr.

Lesungen und ein kreativer Workshop erwarten Sie bei dieser weihnachtlichen Märchenstunde.

Für Kinder von 2 bis 10 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Kostenloser Zugang, nach Anmeldung unter 05 49 63 27 41 oder mediathèque@cc-avt.fr.

