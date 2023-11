Sieste littéraire 1, place des jardins Airvault, 25 novembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Sylvie Le Mercier vous lira à voix haute, des textes sur le thème de la sieste pour se laisser aller, rêver, s’évader, tranquillement installés au secteur jeunesse de la Médiathèque. Rendez-vous à 15 h, à la Médiathèque, 1 place des Jardins à Airvault. Tout public, en accès gratuit. Réservation conseillée au 05 49 63 27 41 ou mediatheque@cc-avt.fr..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 16:00:00. EUR.

1, place des jardins

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Sylvie Le Mercier will read aloud texts on the theme of the siesta, allowing you to drift off, dream and escape, comfortably seated in the Médiathèque’s children’s section. Meet at 3pm, at the Médiathèque, 1 place des Jardins, Airvault. Open to all, free admission. Reservations recommended on 05 49 63 27 41 or mediatheque@cc-avt.fr.

Sylvie Le Mercier leerá en voz alta textos sobre el tema de la siesta, que le permitirán dejarse llevar, soñar y evadirse, cómodamente sentado en la sección infantil de la Médiathèque. Cita a las 15.00 h en la Mediateca, 1 place des Jardins, Airvault. Abierto a todos, entrada gratuita. Se recomienda reservar en el 05 49 63 27 41 o en mediatheque@cc-avt.fr.

Sylvie Le Mercier liest Ihnen Texte zum Thema Siesta vor, damit Sie sich fallen lassen, träumen und dem Alltag entfliehen können, während Sie im Jugendbereich der Mediathek sitzen. Treffpunkt um 15 Uhr in der Mediathek, 1 place des Jardins in Airvault. Für alle Altersgruppen, kostenloser Zugang. Reservierung empfohlen unter 05 49 63 27 41 oder mediatheque@cc-avt.fr.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Gâtine