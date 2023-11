Projection documentaire 1, place des jardins Airvault, 24 novembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Dans le cadre du mois du film documentaire, la médiathèque vous propose la projection d’un montage de vidéos bouleversantes postées sur le web par des jeunes, qui nous font vivre au plus près ce moment de basculement intime et social qu’est le coming-out. Public ado/adulte, à partir de 12 ans Durée de 63 minutes.. Rendez-vous à 16 h, à la Médiathèque, 1 place des Jardins, à Airvault.

Accès gratuit.

Informations et réservation au 05 49 63 27 41 ou mediatheque@cc-avt.fr..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 17:00:00. EUR.

1, place des jardins

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As part of documentary film month, the mediatheque is screening a montage of shocking videos posted on the web by young people, who bring us closer to the intimate and social turning point that is the coming-out. Adolescent/adult audience, ages 12 and up 63 minutes. Meet at 4pm at the Médiathèque, 1 place des Jardins, Airvault.

Free admission.

Information and reservations on 05 49 63 27 41 or mediatheque@cc-avt.fr.

Como parte del Mes del Cine Documental, la mediateca proyecta un montaje de vídeos impactantes colgados en la red por jóvenes, que nos ofrecen una visión cercana de la agitación íntima y social que supone salir del armario. Para adolescentes y adultos a partir de 12 años. Duración: 63 minutos. Encuentro a las 16.00 h en la Médiathèque, 1 place des Jardins, Airvault.

Entrada gratuita.

Información y reservas en el 05 49 63 27 41 o en mediatheque@cc-avt.fr.

Im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms zeigt die Mediathek einen Zusammenschnitt von erschütternden Videos, die von Jugendlichen im Internet veröffentlicht wurden und die uns den intimen und sozialen Umbruch, den das Coming-out darstellt, hautnah miterleben lassen. Zielgruppe Jugendliche/Erwachsene, ab 12 Jahren Dauer 63 Minuten. Treffpunkt um 16 Uhr in der Mediathek, 1 Place des Jardins, in Airvault.

Der Zugang ist kostenlos.

Informationen und Reservierungen unter 05 49 63 27 41 oder mediatheque@cc-avt.fr.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Gâtine