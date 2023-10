Atelier Crochet 1, place des jardins Airvault, 18 novembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Samedi 18 Novembre, Carole vous accompagnera lors d’un atelier crochet pour confectionner vos décorations ou cadeaux de Noël. Les débutant.e.s sont les bienvenue.s. le matériel sera fourni. Public ado/adulte.

Animation gratuite, sur inscription au 05 49 63 27 41 ou mediatheque@cc-avt.fr..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 16:30:00. EUR.

1, place des jardins

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Saturday November 18, Carole will join you for a crochet workshop to make your own Christmas decorations or gifts. Beginners welcome. Materials provided. Suitable for teenagers and adults.

Free activity, registration required on 05 49 63 27 41 or mediatheque@cc-avt.fr.

El sábado 18 de noviembre, Carole te acompañará en un taller de ganchillo para ayudarte a hacer tus propios adornos o regalos de Navidad. Los principiantes son bienvenidos. Apto para adolescentes y adultos.

Actividad gratuita, previa inscripción en el 05 49 63 27 41 o en mediatheque@cc-avt.fr.

Am Samstag, den 18. November, wird Carole Sie bei einem Häkelworkshop begleiten, um Ihre Weihnachtsdekorationen oder -geschenke herzustellen. Anfänger sind willkommen. Material wird zur Verfügung gestellt. Zielgruppe: Jugendliche/Erwachsene.

Kostenlose Veranstaltung, Anmeldung unter 05 49 63 27 41 oder mediatheque@cc-avt.fr.

