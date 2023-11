Ciné Goûter 1, place des jardins Airvault, 15 novembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Dans le cadre du mois du film documentaire, la Médiathèque vous propose la projection d’un film sur un arbre majestueux et ses habitants. Rendez-vous à 16 h 30, à la Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet, 1 place des Jardins à Airvault. Tout public, à partir de 6 ans. Durée 1 h 20. Accès gratuit. Infos et réservations au 05 49 63 27 41 ou mediatheque@cc-avt.fr..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 18:00:00. EUR.

1, place des jardins

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As part of Documentary Film Month, the Médiathèque will be showing a film about a majestic tree and its inhabitants. Meet at 4.30pm at the Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet, 1 place des Jardins, Airvault. Suitable for all ages 6 and up. Duration 1 h 20. Free admission. Information and reservations on 05 49 63 27 41 or mediatheque@cc-avt.fr.

En el marco del Mes del Cine Documental, la Mediateca proyecta una película sobre un árbol majestuoso y sus habitantes. Cita a las 16.30 h en la Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet, 1 place des Jardins, Airvault. Apto para todas las edades a partir de 6 años. Duración 1 h 20. Entrada gratuita. Información y reservas en el 05 49 63 27 41 o en mediatheque@cc-avt.fr.

Im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms bietet Ihnen die Mediathek die Vorführung eines Films über einen majestätischen Baum und seine Bewohner. Treffpunkt ist um 16:30 Uhr in der Mediathek Airvaudais-Val du Thouet, 1 place des Jardins in Airvault. Für alle Altersgruppen ab 6 Jahren. Dauer 1 Stunde 20 Minuten. Der Zugang ist kostenlos. Infos und Reservierungen unter 05 49 63 27 41 oder mediatheque@cc-avt.fr.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Gâtine