Atelier Dessin Numérique 1, place des jardins Airvault, 3 novembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Un atelier dédié aux enfants de 6 à 11 ans pour créer son monstre légendaire sur tablette.

3 créneaux sont proposés : 15h30; 16h30 et 17h30.

Animation gratuite, Sur inscription au

05 49 63 27 41 ou

mediatheque@cc-avt.fr.

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . EUR.

1, place des jardins

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A workshop for children aged 6 to 11 to create their own legendary monster on a tablet.

3 slots are available: 3:30pm; 4:30pm and 5:30pm.

Free activity, on registration at

05 49 63 27 41 or

mediatheque@cc-avt.fr

Un taller para que los niños de 6 a 11 años creen su propio monstruo legendario en una tableta.

se proponen 3 horarios: 15.30 h, 16.30 h y 17.30 h.

Actividad gratuita, previa inscripción en

05 49 63 27 41 o en

mediatheque@cc-avt.fr

Ein Workshop speziell für Kinder von 6 bis 11 Jahren, in dem sie ihr legendäres Monster auf dem Tablet erstellen können.

es werden drei Zeitfenster angeboten: 15:30 Uhr, 16:30 Uhr und 17:30 Uhr.

Kostenlose Veranstaltung, Anmeldung erforderlich unter

05 49 63 27 41 oder

mediatheque@cc-avt.fr

