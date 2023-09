Rencontre Auteur 1, place des jardins Airvault, 27 octobre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Dans le cadre du festival Terre de Lectures, porté par le département des Deux sèvres, la médiathèque vous invite à rencontrer Marcus Malte.

Auteur français de nouvelles et romans, principalement policiers, il a également écrit pour la littérature jeunesse.

De nombreux ouvrages sont disponibles à la médiathèque si vous souhaitez découvrir son univers.

Rendez-vous le Vendredi 27 Octobre à 18h30 pour cette rencontre animée par Mélanie Brimaud de la librairie Brin de Lecture.

Animation gratuite, réservation conseillée au 05 49 63 27 41 ou mediatheque@cc-avt.fr..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 20:00:00. EUR.

1, place des jardins

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As part of the Terre de Lectures festival, supported by the Deux Sèvres département, the media library invites you to meet Marcus Malte.

A French author of short stories and novels, mainly detective novels, he has also written for children’s literature.

Many of his works are available at the media library, should you wish to discover his world.

Join us on Friday October 27 at 6.30pm for this meeting hosted by Mélanie Brimaud from the Brin de Lecture bookshop.

The event is free of charge, but bookings are recommended on 05 49 63 27 41 or mediatheque@cc-avt.fr.

En el marco del festival Terre de Lectures, apoyado por el departamento de Deux Sèvres, la mediateca le invita a conocer a Marcus Malte.

Autor francés de cuentos y novelas, principalmente policíacas, también ha escrito literatura infantil.

Muchos de sus libros están disponibles en la mediateca si desea descubrir su universo.

Acompáñenos el viernes 27 de octubre a las 18.30 en este encuentro presentado por Mélanie Brimaud, de la librería Brin de Lecture.

El acto es gratuito, pero se recomienda reservar llamando al 05 49 63 27 41 o en mediatheque@cc-avt.fr.

Im Rahmen des Festivals Terre de Lectures, das vom Département Deux Sèvres getragen wird, lädt die Mediathek Sie zu einem Treffen mit Marcus Malte ein.

Der französische Autor von Kurzgeschichten und Romanen, hauptsächlich Kriminalromane, hat auch für die Jugendliteratur geschrieben.

Zahlreiche Bücher sind in der Mediathek erhältlich, wenn Sie seine Welt entdecken möchten.

Wir treffen uns am Freitag, den 27. Oktober um 18:30 Uhr zu diesem Treffen, das von Mélanie Brimaud von der Buchhandlung Brin de Lecture geleitet wird.

Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Reservierung wird empfohlen unter 05 49 63 27 41 oder mediatheque@cc-avt.fr.

