Ciné Pitchoun 1, place des jardins Airvault, 25 octobre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Une série de courts-métrages à l’affiche de ce ciné-pitchoun !

À destination des enfants à partir de 3 ans, la projection durera 40 minutes.

Animation gratuite, réservation conseillée au 05 49 63 27 41 ou mediatheuqe@cc-avt.fr..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 11:15:00. EUR.

1, place des jardins

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



This ciné-pitchoun features a series of short films!

For children aged 3 and over, the screening will last 40 minutes.

Free entertainment, booking recommended on 05 49 63 27 41 or mediatheuqe@cc-avt.fr.

¡Una serie de cortometrajes en cartelera para este ciné-pitchoun!

Dirigido a niños a partir de 3 años, la proyección durará 40 minutos.

Entrada gratuita, se recomienda reservar en el 05 49 63 27 41 o en mediatheuqe@cc-avt.fr.

Eine Reihe von Kurzfilmen steht auf dem Programm dieses Ciné-Pitchoun!

Die Vorführung dauert 40 Minuten und richtet sich an Kinder ab 3 Jahren.

Kostenlose Animation, Reservierung empfohlen unter 05 49 63 27 41 oder mediatheuqe@cc-avt.fr.

