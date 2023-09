Heure du Conte 1, place des jardins Airvault, 7 octobre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Une heure du conte attend les jeunes enfants à partir de 2 ans, accompagnés d’un parent, le samedi 7 octobre à 10h30.

En préambule de la semaine du goût, les bibliothécaires vous ont concocté des lectures qui vous mettront l’eau à la bouche;

Animation gratuite, réservation conseillée au 05 49 63 27 41 ou mediatheque@cc-avt.fr..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 11:30:00. EUR.

1, place des jardins

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A story hour awaits young children aged 2 and over, accompanied by a parent, on Saturday October 7 at 10:30 am.

As a prelude to Taste Week, our librarians have put together some mouth-watering readings;

Free activity, booking recommended on 05 49 63 27 41 or mediatheque@cc-avt.fr.

Una hora de cuentos espera a los niños a partir de 2 años, acompañados de uno de sus padres, el sábado 7 de octubre a las 10.30 h.

Como preludio de la Semana del Gusto, los bibliotecarios han preparado unas lecturas que te harán la boca agua;

Gratuito, se recomienda reservar en el 05 49 63 27 41 o en mediatheque@cc-avt.fr.

Eine Märchenstunde erwartet Kleinkinder ab 2 Jahren in Begleitung eines Elternteils am Samstag, den 7. Oktober um 10:30 Uhr.

Zum Auftakt der Geschmackswoche haben die Bibliothekarinnen einige Lesungen zusammengestellt, die Ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen werden;

Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Reservierung wird unter 05 49 63 27 41 oder mediatheque@cc-avt.fr empfohlen.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Gâtine