Journées du patrimoine: Jardins panoramiques de Limeuil 1 Place des Fosses Limeuil, 16 septembre 2023, Limeuil.

Limeuil,Dordogne

Venez vous initier à la vannerie en fabriquant une mangeoire en osier pour les oiseaux. Participez à une visite libre des jardins thématiques et pédagogiques.

Profitez de l’Escape Game Garden saison 5 : des énigmes à ciel ouvert, en famille, entre amis, à tout âge.

Tarifs préférentiels.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:30:00. EUR.

1 Place des Fosses

Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Try your hand at wickerwork by making a wicker bird feeder. Take a self-guided tour of the themed and educational gardens.

Enjoy Escape Game Garden season 5: open-air puzzles for families and friends of all ages.

Special rates

Pruebe a trabajar el mimbre y haga un comedero de mimbre para pájaros. Haga una visita autoguiada por los jardines temáticos y educativos.

Disfrute de la 5ª temporada del Escape Game Garden: rompecabezas al aire libre para familias y amigos de todas las edades.

Tarifas especiales

Lassen Sie sich in die Korbflechterei einführen, indem Sie eine Futterstelle aus Weidengeflecht für Vögel herstellen. Nehmen Sie an einer freien Besichtigung der Themen- und Lehrgärten teil.

Nutzen Sie das Escape Game Garden Saison 5: Rätsel unter freiem Himmel, mit der Familie, mit Freunden, für jedes Alter.

Ermäßigte Preise

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère