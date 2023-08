Portes ouvertes à la Ludothèque 1 place des Fines Herbes Obernai, 9 octobre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Venez découvrir la ludothèque, ses jeux et ses activités lors des portes ouvertes de l’association. Entre amis ou en famille, seul(e) ou à plusieurs, venez jouer !.

2023-10-09 fin : 2023-10-10 18:30:00. EUR.

1 place des Fines Herbes

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Come and discover the games library, its games and its activities during the association’s open house. With friends or family, alone or with others, come and play!

Venga a descubrir la ludoteca, sus juegos y sus actividades en las jornadas de puertas abiertas de la asociación. Con amigos o en familia, solo o acompañado, ¡ven a jugar!

Entdecken Sie die Ludothek, ihre Spiele und ihre Aktivitäten beim Tag der offenen Tür des Vereins. Ob mit Freunden oder der Familie, allein oder zu mehreren, kommen Sie und spielen Sie!

