Soirée réveillon de la Saint Sylvestre 1 Place des Écoles Orbey, 31 décembre 2023, Orbey.

Orbey,Haut-Rhin

Venez célébrer la nouvelle année avec un délicieux repas, une soirée dansante animée par un orchestre et des cotillons. Année 2024 bienvenue !.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 23:59:00. EUR.

1 Place des Écoles

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



Celebrate the New Year with a delicious meal, live music and dancing. Welcome to 2024!

Venga a celebrar el Año Nuevo con una deliciosa comida, música en directo y baile. ¡Bienvenido a 2024!

Feiern Sie das neue Jahr mit einem leckeren Essen, einem Tanzabend mit Band und Cotillons. Jahr 2024 willkommen!

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg