Salon – Orbey Zen 1 place des écoles Orbey, 23 septembre 2023, Orbey.

Orbey,Haut-Rhin

Une cinquante d’exposants spécialisés dans les thérapies alternatives et l’artisanat naturel vous attendent pour des conférences et des ateliers créatifs..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 19:00:00. EUR.

1 place des écoles

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



Fifty exhibitors specializing in alternative therapies and natural crafts await you for conferences and creative workshops.

Cincuenta expositores especializados en terapias alternativas y artesanía natural ofrecerán charlas y talleres creativos.

Rund fünfzig Aussteller, die sich auf alternative Therapien und natürliches Kunsthandwerk spezialisiert haben, erwarten Sie mit Vorträgen und kreativen Workshops.

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg