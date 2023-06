Concert – Les grands classiques du rock 1 place des écoles Orbey, 3 juin 2023, Orbey.

Orbey,Haut-Rhin

Au programme: Led Zeppelin, the Eagles, Peter Gabriel, Metallica, Muse… La deuxième partie est sur Pink Floyd..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 22:30:00. EUR.

1 place des écoles

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



On the program: Led Zeppelin, the Eagles, Peter Gabriel, Metallica, Muse… The second part is about Pink Floyd.

En el programa: Led Zeppelin, los Eagles, Peter Gabriel, Metallica, Muse… La segunda parte es sobre Pink Floyd.

Auf dem Programm stehen Led Zeppelin, die Eagles, Peter Gabriel, Metallica, Muse und andere. Im zweiten Teil geht es um Pink Floyd.

