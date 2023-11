Marché de Noël 1 place des Droits de l’Homme Lignerolles, 15 décembre 2023, Lignerolles.

Lignerolles,Allier

L’association Jeux de Mômes organise le marché de Noël de Lignerolles cette année !

Petite restauration et vin chaud sur place..

2023-12-15 17:00:00 fin : 2023-12-15 . .

1 place des Droits de l’Homme Salle des Fêtes

Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Jeux de Mômes association is organizing this year’s Lignerolles Christmas market!

Snacks and mulled wine on site.

La asociación Jeux de Mômes organiza este año el mercado navideño de Lignerolles

Aperitivos y vino caliente in situ.

Der Verein Jeux de Mômes organisiert den diesjährigen Weihnachtsmarkt in Lignerolles!

Kleine Snacks und Glühwein vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-07 par OTI Vallée du Coeur de France