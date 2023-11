Concert et restitution : « Nature é-motion » 1 place des droits de l’homme Lignerolles, 19 novembre 2023, Lignerolles.

Lignerolles,Allier

Dans le cadre des Journées « Culture et Paysages » du PETR, venez assister concert et à la restitution « Nature é-motion » : travail d’écriture de chansons avec des élèves de CM1 de Lignerolles et création numérique autour du paysage..

2023-11-19 14:00:00 fin : 2023-11-19 . .

1 place des droits de l’homme Salle des fêtes

Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the PETR’s « Culture et Paysages » days, come and watch the concert and the « Nature é-motion » performance: songwriting work with CM1 pupils from Lignerolles and digital creation around the landscape.

En el marco de las jornadas « Cultura y Paisaje » del PETR, venga a ver el concierto y el espectáculo « Nature é-motion »: trabajo de composición con los alumnos de CM1 de Lignerolles y creación digital a partir del paisaje.

Besuchen Sie im Rahmen der Tage der « Kultur und Landschaft » des PETR das Konzert und die Wiedergabe « Nature é-motion »: Songwriting-Arbeit mit CM1-Schülern aus Lignerolles und digitale Kreation rund um die Landschaft.

Mise à jour le 2023-11-04 par OTI Vallée du Coeur de France