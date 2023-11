Soirée apéro-concert 1 place des droits de l’homme Lignerolles, 18 novembre 2023, Lignerolles.

Lignerolles,Allier

L’USLLP (Foot) organise une soirée apéro-concert !

Buvette et planches apéro sur place !.

2023-11-18 19:00:00 fin : 2023-11-18 . .

1 place des droits de l’homme Salle des fêtes

Lignerolles 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The USLLP (Foot) is organizing an aperitif-concert evening!

Refreshments and appetizers on site!

La USLLP (Foot) organiza una noche de copas y música en directo

Barra de refrescos y aperitivos in situ

Die USLLP (Fußball) organisiert einen Apero-Konzertabend!

Getränke und Aperitifbretter vor Ort!

Mise à jour le 2023-11-07 par OTI Vallée du Coeur de France