Marché de Luynes 1 Place des Douves Luynes, 15 juillet 2023, Luynes.

Luynes,Indre-et-Loire

Le marché de Luynes a lieu chaque samedi matin, de 8h à 13h, sous la halle de Luynes..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 13:00:00. .

1 Place des Douves

Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Luynes market takes place every Saturday morning, from 8am to 1pm, under the Luynes market hall.

El mercado de Luynes tiene lugar todos los sábados por la mañana, de 8.00 a 13.00 horas, en el pabellón del mercado de Luynes.

Der Markt in Luynes findet jeden Samstagmorgen von 8:00 bis 13:00 Uhr in der Markthalle von Luynes statt.

Mise à jour le 2023-03-01 par Tours Val de Loire Tourisme