Dédicace de Rémy Heid 1 place des Chevaliers de Malte Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 25 novembre 2023, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,Manche

Dédicace de Rémy Heid pour son livre « Un bonheur assassin ».

Samedi 25 novembre, de 10h à 12h30, à la Librairie Presse des Chevaliers, 1 place des Chevaliers de Malte..

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 12:30:00. .

1 place des Chevaliers de Malte Villedieu-les-Poêles

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



Book signing by Rémy Heid for his book « Un bonheur assassin ».

Saturday November 25, from 10am to 12.30pm, at Librairie Presse des Chevaliers, 1 place des Chevaliers de Malte.

Firma de libros de Rémy Heid por su libro « Un bonheur assassin ».

Sábado 25 de noviembre, de 10.00 a 12.30 h, en la Librairie Presse des Chevaliers, 1 place des Chevaliers de Malte.

Signierstunde von Rémy Heid für sein Buch « Un bonheur assassin » (Ein mörderisches Glück).

Samstag, 25. November, von 10.00 bis 12.30 Uhr, in der Librairie Presse des Chevaliers, 1 place des Chevaliers de Malte.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Villedieu-les-Poêles