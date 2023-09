Journées Nationales de l’Architecture – Musée des Bastides 1 Place des Arcades Monflanquin, 13 octobre 2023, Monflanquin.

Monflanquin,Lot-et-Garonne

À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, le Musée des Bastides de Monflanquin sera ouvert gratuitement à la visite libre..

2023-10-13 fin : 2023-10-14 17:00:00. EUR.

1 Place des Arcades

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the National Architecture Days, the Museum of the Bastides of Monflanquin will be open for free visits.

Con motivo de las Jornadas Nacionales de Arquitectura, el Museo de las Bastidas de Monflanquin estará abierto gratuitamente a los visitantes.

Anlässlich der Nationalen Architekturtage ist das Musée des Bastides in Monflanquin kostenlos zur freien Besichtigung geöffnet.

