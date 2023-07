Les Médiévales de Jouillat 1 place des arbres Jouillat, 12 août 2023, Jouillat.

Jouillat,Creuse

Venez assister aux Médiévales de Jouillat !

Au programme : visite du château, nombreuses animations avec la Cie des Dragons d’Argent, marché.

2023-08-12 fin : 2023-08-13 . .

1 place des arbres

Jouillat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Attend the Jouillat Medieval Festival!

On the program: a visit to the castle, numerous events with the Cie des Dragons d’Argent (Silver Dragons Company), a market..

Participe en el Festival Medieval de Jouillat

En el programa: visita del castillo, animaciones con la Cie des Dragons d’Argent (Compañía de los Dragones de Plata), mercado, etc

Kommen Sie zu den Mittelalterfesten von Jouillat!

Auf dem Programm stehen: Besichtigung des Schlosses, zahlreiche Animationen mit der Cie des Dragons d’Argent, Markt

