MARINA CARS ‘NÉNETTES’ 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach, 25 mai 2024, Freyming-Merlebach.

Freyming-Merlebach,Moselle

Dans le dictionnaire, « Nénette » défini une femme ou « un chiffon monté sur un manche servant à enlever la poussière et à lustrer la carrosserie d’une voiture ». Dans le nouveau spectacle de Marina, « Nénette » va définir des femmes de caractère, authentiques et touchantes que Marina fera défiler sous vos yeux. Vous allez retrouver sur scène toutes les « Nénettes » que vous avez pu apprécier dans les vidéos de Marina, dont les fameuses « Mélanie & Jenyfer ».

Auteur Marina Cars et Thierno Thioune

Mise en scène Thierno Thioune

Tarif plein 26€ / Tarif Gouvy 22€. Tout public

Samedi 2024-05-25 20:00:00 fin : 2024-05-25 . 26 EUR.

1 Place des Alliés Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy)

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



In the dictionary, « Nénette » defines a woman or « a rag mounted on a handle used to remove dust and polish the bodywork of a car ». In Marina’s new show, « Nénette » defines women of character, authentic and touching, who Marina will parade before your very eyes. On stage, you’ll find all the « Nénettes » you’ve come to appreciate in Marina’s videos, including the famous « Mélanie & Jenyfer ».

Author Marina Cars and Thierno Thioune

Directed by Thierno Thioune

Full price 26? / Gouvy price 22?

En el diccionario, « Nénette » define a una mujer o « un trapo montado en un mango que sirve para quitar el polvo y pulir la carrocería de un coche ». En el nuevo espectáculo de Marina, « Nénette » definirá a las auténticas y conmovedoras mujeres de carácter que Marina hará desfilar ante sus ojos. Todas las « Nénettes » que has visto en los vídeos de Marina, incluidas las famosas « Mélanie & Jenyfer », volverán al escenario.

Escrita por Marina Cars y Thierno Thioune

Dirigido por Thierno Thioune

Precio completo 26? / Precio Gouvy 22?

Im Wörterbuch definiert « Nénette » eine Frau oder « ein Tuch auf einem Stiel, das zum Entfernen von Staub und zum Polieren der Karosserie eines Autos dient ». In Marinas neuer Show definiert « Nénette » charakterstarke, authentische und berührende Frauen, die Marina vor Ihren Augen vorbeiziehen lässt. Sie werden auf der Bühne alle « Nénettes » wiederfinden, die Sie in Marinas Videos schätzen gelernt haben, darunter die berühmten « Mélanie & Jenyfer ».

Autorin Marina Cars und Thierno Thioune

Regie Thierno Thioune

Voller Tarif 26? / Gouvy-Tarif 22?

