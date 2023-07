LES TAMBOURS DU BRONX – WOMP – MÉTAL SHOW 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach, 23 mars 2024, Freyming-Merlebach.

Freyming-Merlebach,Moselle

WEAPONS OF MASS PERCUSSION

Ils ont décidé de mettre sur scène ce qui coule depuis toujours dans leurs veines et de donner naissance à une nouvelle ère de concerts: WEAPONS OF MASS PERCUSSION, METAL TOUR.

Si leurs différents shows avec Sepultura au Brésil, aux Etats-Unis et au Portugal ont permis à leur âme métal de s’exprimer à fond sur scène et de transcender le public de chaque pays parcouru, il était clair que cette énergie débordante ne pourrait jamais retourner au silence et qu’une nouvelle ère pour les Tambours du Bronx allait en surgir. Fusionnant les idées, les inspirations et les talents de chacun mais aussi ceux de Franky Costanza (Blazing War Machine, ex-Dagoba), Arco Trauma (SonicArea,Chrysalide), Stef Buriez (Loudblast), Reuno Wangermez (Lofofora) et Renato di Folco (Flayed, Trepalium, Drop Dead Chaos) tous rapidement intégrés à la horde, c’est un véritable cyclone scénique qui s’est emparé des scènes et festivals métal depuis ses débuts en 2018 !

Placement libre DEBOUT. Tarif unique.. Tout public

Samedi 2024-03-23 20:00:00 fin : 2024-03-23 22:30:00. 25 EUR.

1 Place des Alliés

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



WEAPONS OF MASS PERCUSSION

WEAPONS OF MASS PERCUSSION, METAL TOUR is a new era of live performance, as they bring to the stage what has always run in their veins.

If their various shows with Sepultura in Brazil, the USA and Portugal have allowed their metal soul to express itself to the full on stage, transcending audiences in every country they’ve visited, it was clear that this boundless energy could never return to silence, and that a new era for Les Tambours du Bronx would emerge. Merging the ideas, inspirations and talents of each member, as well as those of Franky Costanza (Blazing War Machine, ex-Dagoba), Arco Trauma (SonicArea,Chrysalide), Stef Buriez (Loudblast), Reuno Wangermez (Lofofora) and Renato di Folco (Flayed, Trepalium, Drop Dead Chaos), all quickly integrated into the horde, it’s a veritable scenic cyclone that has taken over metal stages and festivals since its debut in 2018!

Free STANDING. One price only.

ARMAS DE PERCUSIÓN MASIVA

WEAPONS OF MASS PERCUSSION, METAL TOUR es el nombre de la nueva era de la música en directo que corre por sus venas desde que tienen memoria.

Mientras que sus diversos espectáculos con Sepultura en Brasil, EE.UU. y Portugal han permitido que su alma metálica se exprese al máximo en el escenario y trascienda a las audiencias de todos los países que han visitado, estaba claro que esta energía desbordante nunca podría volver al silencio y que una nueva era para The Bronx Drums estaba a punto de amanecer. Fusionando las ideas, inspiraciones y talentos de cada miembro, así como los de Franky Costanza (Blazing War Machine, ex-Dagoba), Arco Trauma (SonicArea,Chrysalide), Stef Buriez (Loudblast), Reuno Wangermez (Lofofora) y Renato di Folco (Flayed, Trepalium, Drop Dead Chaos), todos rápidamente integrados en la horda, ¡es un auténtico ciclón escénico que ha tomado escenarios y festivales de metal desde su debut en 2018!

Gratuito de pie. Un único precio.

MASSENSCHLAGWAFFEN

Sie haben beschlossen, das, was schon immer in ihren Adern fließt, auf die Bühne zu bringen und eine neue Ära von Konzerten ins Leben zu rufen: WEAPONS OF MASS PERCUSSION, METAL TOUR.

Bei ihren Shows mit Sepultura in Brasilien, den USA und Portugal konnte sich die Metal-Seele der Band auf der Bühne voll entfalten und das Publikum in jedem Land begeistern. Es war klar, dass diese überschäumende Energie nie wieder verstummen würde und dass eine neue Ära für die Tambours du Bronx beginnen würde. Durch die Verschmelzung der Ideen, Inspirationen und Talente jedes Einzelnen, aber auch von Franky Costanza (Blazing War Machine, ex-Dagoba), Arco Trauma (SonicArea,Chrysalide), Stef Buriez (Loudblast), Reuno Wangermez (Lofofora) und Renato di Folco (Flayed, Trepalium, Drop Dead Chaos), die alle schnell in die Horde integriert wurden, ist es ein echter Bühnensturm, der seit seinem Debüt 2018 die Metalbühnen und -festivals erobert hat!

Freie Platzwahl VON OBEN. Einheitspreis.

Mise à jour le 2023-07-03 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH