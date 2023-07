QUAI DES ORFÈVRES 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach, 16 mars 2024, Freyming-Merlebach.

Freyming-Merlebach,Moselle

Un film noir au théâtre

Paris, fin des années 40. Paul Weylberg, célèbre mécène, collectionneur d’art et séducteur invétéré, est mystérieusement assassiné. Huis-clos chez l’artiste peintre Noël Martin et sa femme Belle, amis de la victime. Noël, mari jaloux, semble particulièrement nerveux à l’annonce du meurtre. Il soupçonne Belle, si coquette, si jolie et si courtisée de lui mentir sur la nature de ses relations avec feu Paul Weylberg. L’arrivée, puis l’omniprésence du Commissaire Maria, chargé de l’enquête, sème le trouble dans le ménage Martin, et pousse Noël dans un état d’anxiété toujours plus intense… Manifestement, il a quelque chose à cacher, et l’enquête semble toujours tourner autour de lui.

L’auteur du roman :

Stanislas-André Steeman (1908 – 1970) est un auteur et illustrateur belge. Journaliste à La Nation

belge, il se révéla d’abord dans plusieurs bandes dessinées avant 1920. Mieux connu ensuite

comme auteur de romans policiers, plusieurs de ses succès comme « L’assassin habite au 21 »

et « Légitime Défense » seront portés à l’écran. Le roman « Légitime Défense » est adapté en pièce de théâtre par l’auteur lui-même aidé de George Jamin en 1942, puis repris sous le titre « Quai des Orfèvres » à l’occasion de la sortie du film d’Henri-Georges Clouzot en 1947.

C’est à partir du texte de la pièce de S. A. Steeman que sera travaillée l’adaptation pour cette

mise en scène.

Mise en scène de Raphaëlle Léman.. Tout public

Samedi 2024-03-16 20:00:00 fin : 2024-03-16 21:30:00. 20 EUR.

1 Place des Alliés

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



Film noir at the theater

Paris, late 40s. Paul Weylberg, famous patron of the arts, art collector and inveterate seducer, is mysteriously murdered. The victim’s friends, painter Noël Martin and his wife Belle, are in camera. Noël, a jealous husband, seems particularly nervous at the news of the murder. He suspects Belle, so flirtatious, so pretty and so courted, of lying to him about the nature of her relationship with the late Paul Weylberg. The arrival, then omnipresence, of Commissaire Maria, in charge of the investigation, sows trouble in the Martin household, and pushes Noël into an ever more intense state of anxiety… Clearly, he has something to hide, and the investigation always seems to revolve around him.

Author of the novel :

Stanislas-André Steeman (1908 – 1970) was a Belgian author and illustrator. A journalist with the Belgian

he first made a name for himself in several comic strips before 1920. Better known later

as a writer of detective novels, several of his hits such as « L’assassin habite au 21 » and

and « Légitime Défense ». The novel « Légitime Défense » was adapted as a play by the author himself, with the help of George Jamin, in 1942, then retitled « Quai des Orfèvres » for Henri-Georges Clouzot’s 1947 film.

The adaptation for this production is based on the text of the play by S. A. Steeman

for this production.

Directed by Raphaëlle Léman.

Cine negro en el teatro

París, finales de los años 40. Paul Weylberg, famoso mecenas, coleccionista de arte y seductor empedernido, es misteriosamente asesinado. Los amigos de la víctima, el pintor Noël Martin y su esposa Belle, están en cámara. Noël, un marido celoso, parece especialmente nervioso ante la noticia del asesinato. Sospecha que Belle, tan coqueta, tan guapa y tan cortejada, le ha mentido sobre la naturaleza de su relación con el difunto Paul Weylberg. La llegada y omnipresencia de la inspectora María, encargada de la investigación, siembra el caos en el hogar de los Martin y sume a Noël en un estado de ansiedad cada vez más intenso… Está claro que tiene algo que ocultar, y la investigación parece girar siempre en torno a él.

El autor de la novela :

Stanislas-André Steeman (1908 – 1970) fue un escritor e ilustrador belga. Periodista del diario belga

se dio a conocer en varias tiras cómicas antes de 1920. Más tarde se dio a conocer

como escritor de novelas policíacas, varios de sus éxitos como « L’assassin habite au 21 » y

y « Légitime Défense ». La novela « Légitime Défense » fue adaptada como obra de teatro por el propio autor, con la ayuda de George Jamin, en 1942, y luego revivida bajo el título « Quai des Orfèvres » para el estreno de la película de Henri-Georges Clouzot en 1947.

La adaptación para esta producción se basa en el texto de la obra de S. A. Steeman

para esta producción.

Dirigida por Raphaëlle Léman.

Ein schwarzer Film im Theater

Paris, Ende der 40er Jahre. Paul Weylberg, ein berühmter Mäzen, Kunstsammler und unverbesserlicher Verführer, wird auf mysteriöse Weise ermordet. Hinter verschlossenen Türen im Haus des Kunstmalers Noël Martin und seiner Frau Belle, die mit dem Opfer befreundet sind. Noël, ein eifersüchtiger Ehemann, scheint bei der Ankündigung des Mordes besonders nervös zu sein. Er verdächtigt die kokette, hübsche und umworbene Belle, ihn über die Art ihrer Beziehung zum verstorbenen Paul Weylberg angelogen zu haben. Die Ankunft und dann die allgegenwärtige Präsenz der Kommissarin Maria, die mit den Ermittlungen betraut ist, bringt Unruhe in den Haushalt von Martin und treibt Noël in einen immer stärkeren Zustand der Angst… Offensichtlich hat er etwas zu verbergen, und die Ermittlungen scheinen sich immer um ihn zu drehen.

Der Autor des Romans :

Stanislas-André Steeman (1908 – 1970) war ein belgischer Autor und Illustrator. Als Journalist bei La Nation

belge, trat er vor 1920 zunächst in mehreren Comics in Erscheinung. Später besser bekannt

als Autor von Kriminalromanen, mehrere seiner Erfolge wie « L’assassin habite au 21 » (Der Mörder wohnt in 21)

und « Légitime Défense » auf die Leinwand gebracht. Der Roman « Légitime Défense » wurde 1942 vom Autor selbst mit Hilfe von George Jamin in ein Theaterstück umgewandelt und 1947 anlässlich der Veröffentlichung des Films von Henri-Georges Clouzot unter dem Titel « Quai des Orfèvres » wiederaufgenommen.

Die Adaption für diese Inszenierung basiert auf dem Text des Stücks von S. A. Steeman

inszenierung.

Regie: Raphaëlle Léman.

