RUNNING CROSSFIT & MOJITO 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach, 29 novembre 2023, Freyming-Merlebach.

Freyming-Merlebach,Moselle

Il paraît que l’apéro passe toujours mieux après une bonne séance de sport… Qu’en pensez-vous ?

Découvrez le quotidien de Step by Step, une salle de sport tout à fait normale… ce qui ne l’empêche pas de voir passer quelques adhérents très particuliers. Entre l’incompréhension des termes anglo-saxon, des différents muscles à travailler et autres boissons protéinées, attention, ça va transpirer sévère ! Alors, que vous soyez accro au sport ou un simple sportif du dimanche, une chose est sûre : cette comédie musclera vos zygomatiques ! Une comédie de et avec Laurent Arnoult que vous aviez adoré dans la pièce « Qu’est-ce qu’on bouffe ? » Avec Laurent Arnoult & Ingrid Guervenou.. Tout public

Mercredi 2023-11-29 20:00:00 fin : 2023-11-29 . 18 EUR.

1 Place des Alliés

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



I’ve heard that aperitifs always go down better after a good workout? What do you think?

Take a look at the day-to-day life of Step by Step, a perfectly normal gym… which doesn’t mean it doesn’t have some very special members. Between the lack of understanding of Anglo-Saxon terms, the different muscles to be worked and other protein drinks, watch out, it’s going to get sweaty! So, whether you’re a sports addict or just a Sunday jock, one thing’s for sure: this comedy will get your zygomatic muscles firing! A comedy by and starring Laurent Arnoult, whom you loved in the play « Qu’est-ce qu’on bouffe? With Laurent Arnoult & Ingrid Guervenou.

He oído que una copa siempre cae mejor después de una buena sesión de deporte.. ¿Qué te parece?

Echa un vistazo al día a día de Step by Step, un gimnasio de lo más normal… lo que no quiere decir que no tenga algunos miembros muy especiales. Entre la falta de comprensión de los términos anglosajones, los diferentes músculos que hay que trabajar y otras bebidas proteicas, ¡cuidado, que se va a sudar! Tanto si eres un fanático del deporte como un simple deportista de domingo, una cosa es segura: ¡esta comedia hará que tus músculos cigomáticos se pongan en marcha! Una comedia de y protagonizada por Laurent Arnoult, que le encantó en la obra « Qu’est-ce qu’on bouffe? Con Laurent Arnoult e Ingrid Guervenou.

Ich habe gehört, dass ein Aperitif nach dem Sport immer besser ankommt Was denken Sie darüber?

Entdecken Sie den Alltag in Step by Step, einem ganz normalen Fitnessstudio, das dennoch einige sehr spezielle Mitglieder hat. Zwischen dem Unverständnis der angelsächsischen Begriffe, den verschiedenen Muskeln, die trainiert werden sollen, und anderen Proteindrinks – Achtung, es wird schweißtreibend! Ob Sie also ein Sportjunkie oder ein einfacher Sonntagssportler sind, eines ist sicher: Diese Komödie wird Ihre Jochbeinmuskeln stärken! Eine Komödie von und mit Laurent Arnoult, den Sie schon in dem Stück « Qu’est-ce qu’on bouffe? » liebten Mit Laurent Arnoult & Ingrid Guervenou.

Mise à jour le 2023-07-07 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH