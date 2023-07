BLACK CAT BISCUIT + THE FREAKY BUDS 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach, 25 novembre 2023, Freyming-Merlebach.

Freyming-Merlebach,Moselle

Black Cat Biscuit

Pas de sentiers battus ou de vielles reprises usées avec les “Black Cat Biscuit”, mais un surprenant cocktail de titres rafraichissants, marinés à la façon Louisiane (ou Gumbo) et servi par cinq musiciens passionnés!

Les Black Cat vous tiendront en haleine à travers une grande variété de différents styles de blues, un voyage vers une expérience inoubliable, pleine d’énergie. Une pincée de City Blues, une portion de slide guitare, une touche Jazzy, Swamp Blues, Boogie, Texas Blues, Shuffle, Funk…

The Freaky Buds

Besoin de lâcher prise ? Le Hard Rockin’ Blues des Freaky Buds va vous faire totalement lâcher la rampe !

Leur énergie et leur fougue vaudront mieux qu’une thérapie. Laissez vous happer par leurs riffs et entrainer dans l’ambiance des clubs du Mississippi.

Avec leur premier album Hard Days, Fuzzy Nights, The Freaky Buds allient les racines du blues (R .L. Burnside, Little Walter, Howlin’ Wolf, Magic Sam…) au rock moderne (The Black Keys, Royal Blood, The Dead Weathers ou encore Deap Vally).

En config’ cabaret !. Tout public

Samedi 2023-11-25 20:00:00 fin : 2023-11-25 . 20 EUR.

1 Place des Alliés

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



Black Cat Biscuit

No beaten paths or tired old covers with Black Cat Biscuit, but a surprising cocktail of refreshing tracks, marinated Louisiana (or Gumbo) style and served up by five passionate musicians!

Black Cat will keep you on your toes through a wide variety of blues styles, a journey towards an unforgettable, high-energy experience. A pinch of City Blues, a serving of slide guitar, a touch of Jazzy, Swamp Blues, Boogie, Texas Blues, Shuffle, Funk?

The Freaky Buds

Need to let go? The Freaky Buds’ Hard Rockin’ Blues will have you totally off the rails!

Their energy and passion are better than therapy. Get caught up in their riffs and be swept away by the atmosphere of Mississippi clubs.

With their debut album Hard Days, Fuzzy Nights, The Freaky Buds combine blues roots (R.L. Burnside, Little Walter, Howlin’ Wolf, Magic Sam?) with modern rock (The Black Keys, Royal Blood, The Dead Weathers and Deap Vally).

In cabaret configuration!

Galleta Gato Negro

Con Black Cat Biscuit no hay temas trillados ni viejas versiones, sino un sorprendente cóctel de canciones refrescantes, marinadas al estilo de Luisiana (o Gumbo) y servidas por cinco músicos apasionados

Black Cat te mantendrá en vilo a través de una amplia variedad de estilos de blues, llevándote en un viaje inolvidable y lleno de energía. Una pizca de City Blues, una ración de slide guitar, un toque de Jazzy, Swamp Blues, Boogie, Texas Blues, Shuffle, Funk?

Los Freaky Buds

¿Necesitas soltarte? El Hard Rockin’ Blues de The Freaky Buds te tendrá en vilo

Su energía y pasión son mejores que una terapia. Déjate atrapar por sus riffs y déjate llevar por la atmósfera de los clubes de Mississippi.

Con su álbum de debut Hard Days, Fuzzy Nights, The Freaky Buds combinan las raíces del blues (R.L. Burnside, Little Walter, Howlin’ Wolf, Magic Sam?) con el rock moderno (The Black Keys, Royal Blood, The Dead Weathers y Deap Vally).

¡Al más puro estilo cabaret!

Black Cat Biscuit

Keine ausgetretenen Pfade oder abgedroschene Coverversionen mit den Black Cat Biscuit, sondern ein überraschender Cocktail aus erfrischenden Songs, eingelegt im Louisiana (oder Gumbo) Stil und serviert von fünf leidenschaftlichen Musikern!

Die Black Cat werden Sie durch eine Vielzahl verschiedener Blues-Stile führen, eine Reise zu einem unvergesslichen, energiegeladenen Erlebnis. Eine Prise City Blues, eine Portion Slidegitarre, ein Hauch von Jazzy, Swamp Blues, Boogie, Texas Blues, Shuffle, Funk?

The Freaky Buds

Sie wollen loslassen? Der Hard Rockin’ Blues von The Freaky Buds wird Sie dazu bringen, die Rampe zu verlassen!

Ihre Energie und ihr Temperament sind besser als jede Therapie. Lassen Sie sich von ihren Riffs einfangen und in die Atmosphäre der Mississippi-Clubs entführen.

Mit ihrem ersten Album Hard Days, Fuzzy Nights verbinden The Freaky Buds die Wurzeln des Blues (R.L. Burnside, Little Walter, Howlin’ Wolf, Magic Sam?) mit modernem Rock (The Black Keys, Royal Blood, The Dead Weathers oder auch Deap Vally).

Kabarett-Konfiguration!

Mise à jour le 2023-07-08 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH