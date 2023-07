PLAN À 3 – DÉCONSEILLÉ AUX -16 ANS 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach, 23 novembre 2023, Freyming-Merlebach.

Freyming-Merlebach,Moselle

Déconseillé aux moins de 16 ans

Un spectacle où ces 3 comédiens n’hésiteront pas à vous embarquer dans leur délire au sens propre du terme…

Pierre-Antoine et Camille, couple amoureux de trentenaires, cherchent à donner un second souffle à leur routine sexuelle et à rebooster leur libido.

Comme beaucoup de personnes (toi aussi qui est en train de lire, fais pas genre !) ils vont vouloir expérimenter le plan à 3.

Débarque alors Gwen, une libertine complètement déjantée…. Adultes

Jeudi 2023-11-23 20:00:00 fin : 2023-11-23 . 18 EUR.

1 Place des Alliés

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



Not recommended for children under 16

A show in which these 3 comedians won’t hesitate to take you into their delirium in the truest sense of the word?

Pierre-Antoine and Camille, a couple in love in their thirties, are looking to breathe new life into their sexual routine and boost their libido.

Like many people (including you, who’s reading this, don’t act like it!), they’re going to want to experiment with a 3-way.

Then along comes Gwen, a crazy libertine?

No recomendado para menores de 16 años

Un espectáculo en el que estos 3 actores no dudarán en llevarle de la mano en el verdadero sentido de la palabra..

Pierre-Antoine y Camille, una pareja de treintañeros enamorados, quieren dar un nuevo impulso a su vida sexual y aumentar su libido.

Como mucha gente (incluido tú, que estás leyendo esto, ¡no finjas!), quieren experimentar con un trío.

Entonces llega Gwen, una libertina completamente loca..

Abgeraten für Personen unter 16 Jahren

Eine Show, in der die drei Schauspieler nicht zögern werden, Sie in ihr Delirium im wahrsten Sinne des Wortes einzubeziehen?

Pierre-Antoine und Camille, ein verliebtes Paar in den Dreißigern, wollen ihrer sexuellen Routine neuen Schwung verleihen und ihre Libido wieder ankurbeln.

Wie viele andere Menschen (auch du, der du gerade liest, mach dich nicht lächerlich!) wollen sie einen Dreier ausprobieren.

Und dann taucht auch noch Gwen auf, eine völlig durchgeknallte Libertine

