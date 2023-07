SHAKEN SODA + GLIZ 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach, 7 octobre 2023, Freyming-Merlebach.

Freyming-Merlebach,Moselle

Shaken Soda

Une volonté s’affirme rapidement pour Shaken Soda : redonner goût à la musique punchy, avec un style tantôt coloré, tantôt désinvolte mais toujours diablement frais et instinctif. La basse rock british et la voix puissante de Pierre, les harmonies saturées et rythmées d’Olivier à la guitare et la drum trans de Mika : tout est réuni pour permettre à l’énergie de Shaken Soda de circuler.

Gliz

Un petit détail au sujet de Gliz, pour ceux qui les découvrent aujourd’hui : si depuis ses débuts en 2013, le groupe a ce son bien à lui, c’est parce qu’il compte dans ses rangs un banjo électrifié et un tuba. Utilisés de façon peu conventionnelle, puisque le tuba tient le rôle d’une basse dans ce power trio où chaque membre endosse plusieurs rôles, avec une grande liberté.

En config’ cabaret !!. Tout public

Samedi 2023-10-07 20:00:00 fin : 2023-10-07 23:00:00. 16 EUR.

1 Place des Alliés

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



Shaken Soda

Shaken Soda quickly asserted their determination to bring back a taste for punchy music, with a style that is sometimes colorful, sometimes casual, but always devilishly fresh and instinctive. Pierre’s British rock bass and powerful vocals, Olivier’s saturated, rhythmic guitar harmonies and Mika’s trans drums: everything comes together to get Shaken Soda’s energy flowing.

Gliz

A little detail about Gliz, for those discovering them today: the reason the band has had this distinctive sound since its debut in 2013 is because it has an electrified banjo and a tuba in its ranks. Used in an unconventional way, since the tuba takes on the role of a bass in this power trio where each member takes on several roles, with great freedom.

In cabaret configuration!

Shaken Soda

Shaken Soda no tardó en reafirmar su voluntad de recuperar el gusto por la música con garra, con un estilo a veces colorista, a veces desenfadado, pero siempre endiabladamente fresco e instintivo. El bajo de rock británico y la potente voz de Pierre, las saturadas y rítmicas armonías de guitarra de Olivier y la batería trans de Mika se unen para hacer fluir la energía de Shaken Soda.

Gliz

Un pequeño detalle sobre Gliz, para aquellos que los descubran hoy: la razón por la que la banda ha tenido este sonido distintivo desde su debut en 2013 es porque cuenta con un banjo electrificado y una tuba en sus filas. Utilizados de una manera poco convencional, ya que la tuba toma el papel de un bajo en este power trío donde cada miembro asume varios roles, con gran libertad.

¡En configuración de cabaret!

Shaken Soda

Bei Shaken Soda kristallisiert sich schnell ein Wunsch heraus: die Lust auf druckvolle Musik wiederzubeleben, mit einem Stil, der mal bunt, mal lässig, aber immer teuflisch frisch und instinktiv ist. Der britische Rockbass und die kraftvolle Stimme von Pierre, die satten und rhythmischen Harmonien von Olivier an der Gitarre und die Trans-Drum von Mika: Alles ist vereint, damit die Energie von Shaken Soda fließen kann.

Gliz

Ein kleines Detail zu Gliz für diejenigen, die sie erst jetzt entdecken: Dass die Band seit ihren Anfängen im Jahr 2013 diesen ganz eigenen Sound hat, liegt daran, dass sie ein elektrifiziertes Banjo und eine Tuba in ihren Reihen hat. Unkonventionell eingesetzt, denn die Tuba übernimmt in diesem Power-Trio, in dem jedes Mitglied mehrere Rollen übernimmt, mit großer Freiheit die Rolle eines Basses.

In Kabarett-Konfig’!

