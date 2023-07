L’Atelier Sterpignien 1, place de Meslier Étrépigny, 12 juillet 2023, Étrépigny.

Étrépigny,Ardennes

Atelier de pratiques picturales se réunissant le lundi de 17h30 à19h30. Dix à quinze personnes, amateurs autodidactes. Toutes techniques. Pas de professeur..

fin : . .

1, place de Meslier

Étrépigny 08160 Ardennes Grand Est



Workshop of pictorial practices meeting on Mondays from 5:30 pm to 7:30 pm. Ten to fifteen people, self-taught amateurs. All techniques. No teacher.

Taller de pintura que se reúne los lunes de 17.30 a 19.30 horas. De diez a quince personas, aficionados autodidactas. Todas las técnicas. No hay profesor.

Atelier für malerische Praktiken, das sich montags von 17:30 bis 19:30 Uhr trifft. 10 bis 15 Personen, autodidaktische Amateure. Alle Techniken sind möglich. Kein Lehrer.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme