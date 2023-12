Marché de Noël de Secondigny 1 Place de l’Hôtel de Ville Secondigny, 16 décembre 2023 10:00, Secondigny.

Secondigny,Deux-Sèvres

Venez découvrir le Marché de Noël de Secondigny

Au programme :

Stands de créateurs et de producteurs locaux

Diverses animations comme des balades en calèche, une tombola et des parties de pêche à la ligne

Le Père Noël sera présent à 15h.

Buvette et restauration sur place.

Organisé par la Commune et Anim’Secondigny..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 20:00:00. .

1 Place de l’Hôtel de Ville Centre bourg

Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the Secondigny Christmas Market

On the program :

Stalls from local designers and producers

Various activities including horse-drawn carriage rides, a tombola and angling

Santa Claus will be present at 3pm.

Refreshments and snacks on site.

Organized by the Commune and Anim’Secondigny.

Venga a descubrir el Mercado de Navidad de Secondigny

En el programa

Puestos de diseñadores y productores locales

Diversas actividades: paseos en coche de caballos, tómbola y pesca con caña

Papá Noel estará presente a las 15:00 h.

Refrigerios y tentempiés in situ.

Organizado por el Ayuntamiento y Anim’Secondigny.

Entdecken Sie den Weihnachtsmarkt von Secondigny

Auf dem Programm stehen:

Stände von Designern und lokalen Produzenten

Verschiedene Animationen wie Kutschfahrten, eine Tombola und Angeln

Der Weihnachtsmann wird um 15 Uhr anwesend sein.

Getränke und Speisen vor Ort.

Organisiert von der Gemeinde und Anim’Secondigny.

Mise à jour le 2023-12-04 par CC Parthenay Gâtine