Exposition « Demain le Centre Bourg de Secondigny » 1 place de l’hôtel de ville Secondigny, 19 septembre 2023, Secondigny.

Secondigny,Deux-Sèvres

Exposition « Demain le Centre Bourg de Secondigny »

Du 19 septembre au 06 octobre

Réunion publique et inauguration de l’exposition le 19 septembre à 20h

Salle du Petit Théâtre de Secondigny Place de l’hôtel de ville

Présentation des travaux des r2sultats de l’étude de revitalisation du centre Bourg.

2023-09-19 fin : 2023-10-06 . .

1 place de l’hôtel de ville France services Secondigny

Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Demain le Centre Bourg de Secondigny » exhibition

From September 19 to October 06

Public meeting and exhibition inauguration September 19 at 8pm

Salle du Petit Théâtre de Secondigny Place de l’hôtel de ville

Presentation of the r2sults of the study to revitalize the town center

Exposición « Demain le Centre Bourg de Secondigny

Del 19 de septiembre al 06 de octubre

Encuentro público e inauguración de la exposición el 19 de septiembre a las 20.00 horas

Sala del Pequeño Teatro de Secondigny Place de l’hôtel de ville

Presentación de los r2sultados del estudio de revitalización del centro de la ciudad

Ausstellung « Demain le Centre Bourg de Secondigny »

Vom 19. September bis zum 06. Oktober

Öffentliche Sitzung und Eröffnung der Ausstellung am 19. September um 20 Uhr

Saal des Kleinen Theaters von Secondigny Place de l’hôtel de ville (Rathausplatz)

Präsentation der Arbeiten der r2Ergebnisse der Studie zur Revitalisierung des Stadtzentrums

Mise à jour le 2023-09-19 par CC Parthenay Gâtine