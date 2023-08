Visite privée du bureau du maire – Journées européennes du patrimoine 1 place de l’Hôtel de Ville Montbrison, 17 septembre 2023, Montbrison.

Montbrison,Loire

Monsieur le maire en personne vous fait visiter son bureau, ce lieu habituellement fermé au public. Si vous vous êtes-vous déjà demandé à quoi pouvait bien ressembler cet espace de travail, c’est l’occasion de vous lancer dans cette immersion à 360°..

2023-09-17 09:00:00 fin : 2023-09-17 . .

1 place de l’Hôtel de Ville Mairie

Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The mayor himself takes you on a tour of his office, a place usually closed to the public. If you’ve ever wondered what this workspace might look like, now’s your chance to take part in this 360° immersion tour.

El propio Alcalde te lleva a visitar su despacho, un lugar que suele estar cerrado al público. Si alguna vez te has preguntado cómo sería este espacio de trabajo, ahora tienes la oportunidad de hacer un recorrido de 360°.

Der Bürgermeister selbst führt Sie durch sein Büro, einen Ort, der normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Wenn Sie sich schon immer gefragt haben, wie dieser Arbeitsbereich wohl aussehen mag, dann ist dies die Gelegenheit, sich auf eine 360°-Tauchreise zu begeben.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme Loire Forez