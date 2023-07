Conférence « Longny, des origines à la conquête anglaise » 1, place de l’Hôtel de Ville Longny les Villages, 16 septembre 2023, Longny les Villages.

Longny les Villages,Orne

Culture, art et patrimoine au Pays de Longny vous propose une conférence donnée par Jean-Marc Baché, docteur en archéologie, doctorant en anthropologie religieuse et licencié d’histoire de l’art.,

Cette conférence évoquera les grandes étapes de l’histoire de Longny que l’on peut restituer à partir des éléments de l’archéologie , des sources littéraires associés à la compréhension renouvelée que l’on peut savoir de ces périodes grâce aux avancées de l’historiographie . Nous évoquerons ainsi Longny et sa région aux époques gauloise, gallo-romaine , carolingienne et médiévale . Cela sera aussi l’occasion de revenir sur quelques aprioris sur la notion de Perche antique et sur l’image associée d’une forêt impénétrable .

Libre participation..

2023-09-16 15:00:00 fin : 2023-09-16 . .

1, place de l’Hôtel de Ville LONGNY AU PERCHE

Longny les Villages 61290 Orne Normandie



Culture, art et patrimoine au Pays de Longny invites you to a lecture by Jean-Marc Baché, PhD in archaeology, doctoral student in religious anthropology and art history graduate,

This talk will cover the major stages in Longny?s history, based on archaeological findings and literary sources, combined with a renewed understanding of these periods thanks to advances in historiography. We will be looking at Longny and its region during the Gallic, Gallo-Roman, Carolingian and medieval periods. This will also be an opportunity to revisit some of the misconceptions surrounding the notion of the ancient Perche region, and the associated image of an impenetrable forest.

Participation is free.

La cultura, el arte y el patrimonio del País de Longny serán objeto de una conferencia de Jean-Marc Baché, doctor en arqueología, doctor en antropología religiosa y licenciado en historia del arte,

Esta conferencia abordará las grandes etapas de la historia de Longny que pueden reconstruirse a partir de los testimonios arqueológicos, las fuentes literarias y la nueva comprensión que tenemos de estos periodos gracias a los avances de la historiografía. Nos ocuparemos de Longny y su región durante los periodos galo, galo-romano, carolingio y medieval. También será la ocasión de volver sobre algunos conceptos erróneos sobre la noción de la antigua Perche y la imagen asociada de un bosque impenetrable.

La participación es gratuita.

Kultur, Kunst und Kulturerbe im Pays de Longny bietet Ihnen einen Vortrag von Jean-Marc Baché, Doktor der Archäologie, Doktor der Religionsanthropologie und Lizenziat der Kunstgeschichte,

In diesem Vortrag werden die wichtigsten Etappen der Geschichte Longnys erläutert, die sich anhand von archäologischen und literarischen Quellen in Verbindung mit dem neuen Verständnis dieser Zeiträume, das durch die Fortschritte der Geschichtsschreibung gewonnen wurde, wiedergeben lassen. Wir werden Longny und seine Umgebung in der gallischen, gallo-römischen, karolingischen und mittelalterlichen Epoche behandeln. Wir werden auch die Gelegenheit haben, einige Vorurteile über den Begriff des antiken Perche und das damit verbundene Bild eines undurchdringlichen Waldes zu diskutieren.

Freie Teilnahme.

Mise à jour le 2023-07-12 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme