EXPOSITION PHOTO : LA BEAUTÉ DES VOSGES ET D’AILLEURS 1 place de l’Hôtel de ville Fraize Catégories d’Évènement: Fraize

Vosges EXPOSITION PHOTO : LA BEAUTÉ DES VOSGES ET D’AILLEURS 1 place de l’Hôtel de ville Fraize, 6 janvier 2024, Fraize. Fraize Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-06 09:00:00

fin : 2024-01-14 12:00:00 Photographies de Laetitia Laurent, Julien Berdat, Pierre Weisse, Fabrice Wittner et Damien Guiot..

Photographies de Laetitia Laurent, Julien Berdat, Pierre Weisse, Fabrice Wittner et Damien Guiot.Tout public 0 EUR.

1 place de l’Hôtel de ville Mairie

Fraize 88230 Vosges Grand Est

Mise à jour le 2023-12-12 par OT SAINT DIE DES VOSGES Détails Catégories d’Évènement: Fraize, Vosges Autres Code postal 88230 Lieu 1 place de l'Hôtel de ville Adresse 1 place de l'Hôtel de ville Mairie Ville Fraize Departement Vosges Lieu Ville 1 place de l'Hôtel de ville Fraize Latitude 48.1851422 Longitude 7.00234660000001 latitude longitude 48.1851422;7.00234660000001

1 place de l'Hôtel de ville Fraize Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fraize/