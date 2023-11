DEFILE DE LA SAINT-NICOLAS 1 Place de l’hôtel de ville Fraize, 3 décembre 2023, Fraize.

Fraize,Vosges

Saint Nicolas défilera dans les rues de Fraize le dimanche 3 décembre prochain, avec un départ au niveau de la mairie à 14h pour une arrivée place Louis-Flayeux. Le défilé sera suivi d’un spectacle pour les enfants avec « Jean-Michel Rey&Compagnie », à la salle polyvalente de la commune. Entrée libre. Buvette sur place.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 14:00:00 fin : 2023-12-03 . 0 EUR.

1 Place de l’hôtel de ville

Fraize 88230 Vosges Grand Est



Saint Nicolas will parade through the streets of Fraize on Sunday, December 3, departing from the town hall at 2pm and arriving at Place Louis-Flayeux. The parade will be followed by a show for children with « Jean-Michel Rey&Compagnie », at the village hall. Free admission. Refreshments on site.

San Nicolás desfilará por las calles de Fraize el domingo 3 de diciembre, con salida del ayuntamiento a las 14.00 h y llegada a la plaza Louis-Flayeux. Tras el desfile, habrá un espectáculo para niños con « Jean-Michel Rey&Compagnie », en el ayuntamiento. Entrada gratuita. Refrescos in situ.

Saint Nicolas wird am Sonntag, dem 3. Dezember, durch die Straßen von Fraize ziehen. Der Umzug beginnt um 14 Uhr am Rathaus und endet am Place Louis-Flayeux. Im Anschluss an die Parade findet in der Mehrzweckhalle der Gemeinde eine Aufführung für Kinder mit « Jean-Michel Rey&Compagnie » statt. Der Eintritt ist frei. Erfrischungsgetränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT SAINT DIE DES VOSGES